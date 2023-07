Diante da equipe de Dorival Junior, o Tricolor das Laranjeiras finalizou apenas quatro vezes na partida e pouco ameaçou o adversário. No entanto, a equipe entrou com outra postura diante do Internacional, abriu uma vantagem por 2 a 0 ainda no primeiro tempo e finalizou 14 vezes. Contra o Flamengo, o time de Fernando Diniz teve as melhores oportunidades e finalizou 16 vezes, embora não tenha conseguido balançar as redes.