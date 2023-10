Além de Mafe Ribeiro, César Correia, que entrou na fila virtual por volta das 10h30, sofreu com problemas. Em um determinado momento, o tricolor tinha 11.927 pessoas em sua frente, mas um erro no site e uma atualização o fez cair para a posição 44.889. O torcedor aguardou sua vez, chegou a ver ingressos disponíveis no mapa do estádio, mas viu que as entradas estavam esgotadas quando selecionou um lugar no Setor Sul.



- O sentimento é de tristeza e revolta. Tristeza por não realizar esse sonho de ver meu time do coração nessa final e revolta por não ter conseguido o ingresso por culpa do site da Libertadores. Se o Fluminense fizer um evento em que o sócio não precise pagar entrada, estarei em Laranjeiras, pois não acho justo os torcedores terem passado por isso tudo e ainda ter que pagar para assistir o jogo nas Laranjeiras sendo sócio.