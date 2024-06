Saiba quem o Fluminense pode enfrentar nas oitavas de final da Libertadores

Atual campeão da Libertadores, Fluminense pode enfrentar The Strongest, Huachipato ou Grêmio nas oitavas de final (NORBERTO DUARTE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 14:17 • Rio de Janeiro (RJ)

No sorteio da Libertadores, o Fluminense enfrenta o o 2º colocado do Grupo C, que ainda não está definido. A definição da chave dependerá dos jogos que envolvem o Grêmio, que teve duas partidas adiadas por conta da tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul.

No mata-mata, o Tricolor tem três opções de adversários: The Strongest, Huachipato e Grêmio. O único time da chave que não tem chances de classificação é o Estudiantes, da Argentina, que soma apenas quatro pontos com um jogo por fazer.

CHANCES DE ENFRENTAR O THE STRONGEST

Em caso de vitória do Huachipato sobre o Grêmio, nesta terça-feira (4), o Fluminense irá enfrentar o The Strongest. Os bolivianos possuem 10 pontos, enquanto a equipe chilena chegaria a 11 pontos e se tornaria líder do Grupo C.

Caso o Grêmio vença seus dois jogos adiados contra Huachipato e Estudiantes, o Tricolor também enfrentaria a equipe boliviana, uma vez que o Imortal alcançaria os 12 pontos. Os gaúchos também podem liderar com uma vitória (por dois ou mais gols de diferença) e um empate.

CHANCES DE ENFRENTAR O HUACHIPATO

O Fluminense só tem chance de enfrentar o Huachipato em caso de empate da equipe chilena com o Grêmio, nesta terça-feira (4), mas também dependendo de um empate ou derrota do Imortal para o Estudiantes, no sábado (8).

CHANCES DE ENFRENTAR O GRÊMIO

Em caso de vitória do Grêmio sobre o Huachipato, mas derrota para o Estudiantes, a equipe de Renato Gaúcho asseguraria a segunda colocação do Grupo C. Outra possibilidade é uma vitória do Imortal por apenas um gol de diferença contra um de seus adversários, além de um empate. Neste caso, o Tricolor chegaria aos 10 pontos, assim como o The Strongest, mas ficariam atrás dos bolivianos pelos critérios de desempate.