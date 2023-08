- OLHO NELE: Apesar das ausências, o Argentinos Juniors também conta com o meia Francisco Metilli, que é o vice-artilheiro e o segundo maior assistente do time na temporada. O camisa 13 contribuiu com seis gols e quatro passes decisivos na temporada.



- CASA CHEIA: A promessa é de um bom público no Estádio Diego Armando Maradona. Com capacidade para até 26 mil pessoas, a casa do "Bicho de La Paternal" deve receber mais de 20 mil pessoas, ou seja, um caldeirão que deve tentar pressionar o Fluminense durante os 90 minutos.