Renato explica mexidas com Soteldo e Martinelli na derrota do Fluminense: ‘Senti’

Após a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Lanús, nesta terça-feira (16), na Argentina, o técnico Renato Gaúcho explicou as mudanças que fez no time durante a partida. O treinador destacou que buscava dar fôlego à equipe e ainda tentou deixar o Tricolor mais ofensivo na reta final.

— No momento que eu tiro o Martinelli e coloco o Bernal, praticamente troquei um volante pelo outro. Eu senti que o Martinelli tava cansado. Depois eu falei com ele e ele falou que não tava. Hoje o Serna não estava numa noite boa e botei o Soteldo. Troquei um volante pelo outro e um atacante pelo outro. Depois senti que a gente estava cansado no final e precisava render mais a bola. Troquei o Evertaldo pelo Cano. Depois coloquei o Lucho, um meia mais ofensivo porque pensei que a gente poderia ganhar o jogo. Em um contra-ataque, deveríamos ter feito a falta, infelizmente tomamos o gol.

O que vem por aí para o Fluminense?

Fluminense e Lanús voltam a se enfrentar na terça-feira da semana que vem (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, o Tricolor vai até Salvador, enfrentar o Vitória no sábado (20), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.

✅ Ficha técnica

LANÚS 1 X 0 FLUMINENSE

Quartas de final (ida) – Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio La Fortaleza, Buenos Aires (ARG);

🥅 Gols: Marcelino Moreno - 44'/2T (LAN)

🟨 Cartões amarelos: Bernal (FLU)

🟥 Cartões vermelhos: –

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Pérez (Méndez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Segovia (Aquino) e Salvio; Castillo (Bou) e Marcelino Moreno.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga (Fidelis), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato (Acosta); Canobbio, Serna (Soteldo) e Everaldo (Cano).