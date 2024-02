- Tenho experiência. Já joguei final de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Me adaptei muito bem ao futebol brasileiro. Me encontro no Fluminense, um time que joga muito bem, tento me adaptar o mais rápido possível. Estou preparado para isso, treinando para ajudar o Fluminense a conquistar coisas importantes. Temos uma final daqui a pouco tempo, que é a Recopa.