Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt classifica clássico como ‘vergonhoso’ e manda recado duro para Daronco

Mário Bittencourt detonou arbitragem de Daronco em Vasco x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 00:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt detonou a arbitragem de Anderson Daronco no clássico contra o Vasco, no Nilton Santos. O mandatário ficou revoltado com o polêmico gol marcado por Vegetti.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- Hoje foi uma vergonha do ponto de vista do não cumprimento de uma regra. A orientação é muito clara que quando a bola bate na mão do atacante que faz o gol, ele deve ser anulado. Eu ouvi da minha comissão técnica que o argumento esdrúxulo foi que o lance foi inconclusivo. Se o lance foi inconclusivo, por que o VAR o chamou? O que acontece com o Daronco é que ele tem que ter humildade de parar, abandonar a carreira. Está feio. Ele não consegue acompanhar o jogo. O que aconteceu aqui foi um show de incompetência. Não tem mais condição de conduzir partida do Campeonato Brasileiro. De qualquer série.

Além do polêmico gol marcado por Vegetti na etapa inicial, Victor Luís fechou a contra para o Cruz-Maltino aproveitando um rebote de Fábio em finalização do centroavante argentino. Mário Bittencourt admitiu a superioridade do rival, mas reclamou da arbitragem no futebol brasileiro.

Com a derrota para o Vasco, o Fluminense segue na zona de rebaixamento com apenas 20 pontos somados. O Tricolor foi ultrapassado pelo Corinthians na classificação por conta do empate do Timão com o RB Bragantino.