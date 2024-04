Possíveis titulares do ataque Fluminense na estreia da Libertadores não possuem bons números desde 2023

Fernando Diniz observa Marcelo e Lelê em treino do Fluminense (Divulgação/Fluminense FC)







Publicada em 02/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Diante do Alianza Lima, o Fluminense não contará com Germán Cano, Ganso e Keno por conta de lesões no setor ofensivo. Além do trio, John Kennedy, que é o natural substituto do camisa 14, também está fora por ter sido expulso no jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

Com isso, Fernando Diniz precisa quebrar a cabeça para definir a equipe que entrará em campo fora de casa na estreia da Libertadores. Até porque um bom início é importante para o clube iniciar uma sequência de resultados positiva e ter tranquilidade em outras competições.

Além de Jhon Arias, o Tricolor deve contar no sistema ofensivo com Renato Augusto, Douglas Costa e Lelê, que foram os nomes mais utilizados com exceção dos principais nomes. No entanto, o novo trio pode não passar a confiança esperada por conta de seus números modestos.

O meia foi contratado em 2024 para ser uma reposição para Paulo Henrique Ganso, mas soma apenas seis gols desde 2023, quando defendeu o Corinthians. Desde que chegou ao Fluminense, Renato Augusto participou de nove jogos e teve uma boa atuação nos minutos finais do jogo de volta contra a LDU.

Assim como o armador, Douglas Costa é reforço da temporada atual e vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz. No entanto, o camisa 90 soma quatro gols desde 2023, mas nenhum com a camisa do Time de Guerreiros. Além disso, o ponta vem de lesão e não participou dos dois jogos da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo.

Douglas Costa retornou de lesão e está à disposição de Diniz (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

Por outro lado, Lelê faz um bom início de temporada com o Fluminense, tendo marcado seis gols no estadual e sendo o artilheiro do clube em 2024. No entanto, o centroavante é a terceira opção do elenco para a posição e não mudou o panorama de nenhuma partida de alta exigência quando teve oportunidade, como nos casos dos duelos com o Flamengo, pela semifinal do Carioca, e no jogo de ida da Recopa.

Outras opções menos prováveis são as presenças de Marquinhos e Terans, uma vez que pouco atuaram na temporada. Enquanto o ponta foi improvisado de lateral-direito contra o Flamengo, o uruguaio fez apenas cinco partidas e tem uma média de 47 minutos jogados quando é colocado em campo por Fernando Diniz.

Ainda assim, o comandante vem preparando sua equipe para os duelos contra Alianza Lima e Colo-Colo desde a eliminação no estadual. E sabendo da situação do elenco, que conta com diversos desfalques há semanas e com uma recuperação lenta.