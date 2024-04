Cano não joga, e Fernando Diniz tem série de desfalques no Fluminense para a estreia da Libertadores

Cano desfalca o Fluminense para a estreia do Fluminense diante do Alianza Lima (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 18:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense tem diversos problemas para a estreia da Libertadores diante do Alianza Lima, no Peru. Nas últimas semanas, Germán Cano vinha sofrendo com uma entorse no joelho direito, e a comissão de Fernando Diniz decidiu poupá-lo, segundo o jornalista Victor Lessa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No último treino do Tricolor no Brasil antes do embarque internacional, o atacante apresentou dificuldades para a realização de alguns movimentos. Com isso, o atleta não viajou e se prepara para estar apto para o duelo contra o Colo-Colo, na próxima semana.

Além de Cano, o Fluminense não conta com Ganso, que não está 100% e também será preservado para a segunda rodada da Libertadores. Keno, que também sofreu uma entorse no joelho durante um treino, ainda não voltou a treinar no campo e não tem previsão de retorno.

Outras peças muito utilizadas por Fernando Diniz em 2023, John Kennedy e Diogo Barbosa cumprem suspensão por terem sido expulsos no jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Com isso, o Time de Guerreiros tem diversos problemas em busca da Glória Eterna.