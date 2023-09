Nos últimos 14 jogos disputados, Ganso contribuiu com apenas uma assistência, sendo questionado por não finalizar muitas vezes ao gol quando tem oportunidade, mas também por uma entrega abaixo do que se espera em intensidade. Nesse período, o meia se queixou de dores no pé esquerdo, mas participou de algumas partidas no sacrifício. No entanto, o camisa 10 não vem conseguindo repetir as boas atuações do início do ano.