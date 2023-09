Nos confrontos diante de Bolívia e Peru, os atletas do Time de Guerreiros não saíram do banco de reservas, mas podem receber novas chances com a Amarelinha. O volante já fez sua estreia no amistoso contra Senegal, ainda sob comando de Ramon Menezes, enquanto o zagueiro só atuou nas categorias inferiores, inclusive conquistando a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos.