Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 15:04 • Rio de Janeiro

Thiago Silva está de volta a um jogo de Libertadores com a camisa do Fluminense. O último jogo do zagueiro pelo Tricolor na competição foi a traumática final de 2008.

Em duelo brasileiro pela Libertadores, o Fluminense joga nesta terça-feira (13), às 19h, contra o Grêmio pelas oitavas da competição, buscando a classificação para as quartas de final.

Carreira europeia

Thiago Silva saiu do Fluminense no ano seguinte da final da Libertadores de 2008 para trilhar carreira em grandes clubes europeus. O zagueiro foi para o Milan, da Itália, onde foi campeão italiano e da Supercopa da Itália em 2011. Além disso, o jogador conquistou reconhecimento internacional como um dos melhores do continente.

Em 2012, foi comprado pelo PSG, clube no qual também se tornou ídolo ao longo das oito temporadas na França. Por lá, conquistou o campeonato francês sete vezes e dominou as copas nacionais. Por fim, o jogador assinou com o Chelsea, em 2020, e levantou as principais taças na carreira: a Champions League e o Mundial de Clubes da Fifa de 2021.

Segunda chance

No dia 7 de maio, o Fluminense anunciou o retorno do Thiago Silva nas redes sociais. Após sua estreia, a equipe de Mano Menezes passou por quatro jogos sem sofrer gols no Brasileirão. O zagueiro busca o bicampeonato do Tricolor na Libertadores.

Na Champions League, Thiago Silva foi vice na primeira final continental que disputou, com o PSG, na decisão contra o Bayern de Munique, em 2020. No ano seguinte, na segunda vez em que participou da disputa, conquistou o título defendendo o Chelsea. Agora, no Fluminense, o "Monstro" tem novamente mais uma chance de conquistar o principal troféu do continente.