O Monstro voltou! Thiago Silva comanda ressurreição do Fluminense no Brasileirão

FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 25/07/2024 - 08:45

De volta ao Fluminense após 16 anos, Thiago Silva tem comandado a nova fase da equipe no Brasileirão. Na vitória contra o Palmeiras, o Monstro teve a segunda melhor nota SofaScore. Veja os números!

➡️ Projete a classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Ao fim do jogo, Mano Menezes também exaltou a presença do zagueiro na equipe, que coincide com a boa fase da defesa. O Fluminense não é sofre gols há dois jogos.

- Dois jogos sem tomar gol, né? A gente faz muita coisa, os treinadores pensam o jogo, mas a execução tem a ver com a qualidade dos jogadores que temos. E o Thiago resume quase tudo de um grande zagueiro. E quem estiver jogando ao lado dele certamente vai ser beneficiado com essa ótima companhia. A gente optou pelo Thiago (Santos) porque o Palmeiras tem um ataque muito veloz, e Thiago tem essa velocidade para fazer as coberturas, como fez duas, três vezes no um contra um, e tomou a bola do atacante e saiu jogando. Então, é basicamente tentar equilibrar essas características, acho que o Ignacio que chegou também, é um zagueiro rápido. Antônio Carlos um pouquinho menos, mas é um jogador de posicionamento, de força. Tem momentos que vamos enfrentar jogadores de força na frente e ele vai ser escolhido exatamente pela sua característica. É bom dar uma segurança para a equipe e você tomar poucos gols. Abre a possibilidade de, com poucos gols feitos, que sempre é muito difícil fazê-los, a gente vencer partidas como fizemos nos dois últimos jogos.

Thiago Silva vs Palmeiras:

90 mins jogados

5 cortes

1 chute bloqueado

1 desarme

1 interceptação

1 finalização para fora

49/59 passes certos (83%)

Nota Sofascore 7.6 (a 2ª maior do jogo)

Rio de Janeiro, RJ - 07/06/2024 - Fluminense apresenta o zagueiro Thiago Silva no estádio do Maracanã nesta noite. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

A partida

O Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (24), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias, aos 41 minutos do segundo tempo, abriu o placar e garantiu o resultado.

Com o resultado, o Tricolor embalou no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias seguidas, e ganhou mais força na luta contra o rebaixamento. O Verdão fica a três pontos de distância do líder Botafogo. Veja os melhores momentos do jogo no vídeo abaixo.

✅ FICHA TÉCNICA - Fluminense X Palmeiras



Brasileirão - 19ª rodada

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO), Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

🟨 Cartões amarelos: Thiago Santos e Ganso (Fluminense); Gustavo Gómez, Zé Rafael e Raphael Veiga (Palmeiras)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Jhon Arias

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES:

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Nonato) e Paulo Henrique Ganso (Marcelo); Jhon Arias, Marquinhos (Serna) e Cano (Kauã Elias).

Palmeiras (Técnico: João Martins)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno (Richard Ríos), Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Dudu (Maurício), Felipe Anderson (Lázaro) e Flaco López (Rony).