O Fluminense anunciou a contratação do atacante Canobbio na noite desta sexta-feira (10). Durante a tarde, o jogador desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar em definitivo com o Tricolor por quatro anos.

Na última temporada, o atacante marcou nove gols pelo Rubro-Negro, embora não tenha vivido sua melhor fase na carreira. O atleta será o quarto uruguaio dentro do elenco, que já conta com Facundo Bernal, Joaquin Lavega e Terans.

Ao desembarcar no Rio de Janeiro, nesta tarde, o jogador revelou o motivo de ter escolhido o Fluminense e citou o Mundial de Clubes, que acontece em junho.

– Sei que o Fluminense é um Time de Guerreiros e aqui há mais um guerreiro para colaborar e ajudar. Agora é fazer os exames e os testes para que tudo dê certo. Eu gosto de competir. (A participação no Mundial) Também me motivou para estar onde estou, em uma cidade incrível e um clube muito grande. Trabalhar com humildade e dar o melhor dentro de campo.

Aos 26 anos, Canobbio chega no Fluminense como um dos principais reforços para a próxima temporada e com a expectativa de assinar um contrato longo. O atleta será inserido no Grupo 2 que iniciará a disputa do Campeonato Carioca pelo Tricolor a partir da 5ª rodada.

Veja nota do Fluminense

– O Fluminense Football Club concluiu a contratação do atacante Agustín Canobbio, que estava no Athletico-PR. O atleta esteve nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de quatro anos. O Tricolor adquiriu os direitos do atleta, que tem passagens pela seleção uruguaia.

Mercado do Fluminense

Apesar das chegadas de Canobbio e Renê próximas de serem oficializadas, o Fluminense desistiu oficialmente das contratações de Rony, do Palmeiras, e Cuellar, do Al Shabab.

O Tricolor não encontrou um acordo financeiro com o atacante, enquanto não gostou de saber que o volante colombiano negociava paralelamente uma ida para o Grêmio.

