Mano Menezes comentou sobre a participação do Fluminense no Mundial de Clubes de 2025, que será realizado nos Estados Unidos. O comandante revelou o que espera do Tricolor na inédita competição da Fifa.

Em entrevista à "TNT Sports", o treinador afirmou que buscará chegar com uma equipe entrosada no torneio e tem como objetivo principal avançar às oitavas de final. No mata-mata, o técnico não deu favoritismo aos europeus pelo formato do torneio e afirmou que tudo pode acontecer com o Fluminense.

- Todo grande clube quando vai para um grande torneio busca se classificar entre os dois e passar da primeira fase. Depois, a competiam muda de sistema. Em um jogo só, muita coisa pode acontecer. Depende de um cartão vermelho, uma lesão importante, de um início de jogo bem feito. O Fluminense vai estar no Mundial, que é a cereja do bolo, mas primeiro temos que fazer o bolo para chegar em junho com uma equipe bem trabalhada, entrosada, preparada para tudo. Caímos em uma chave que podemos ambicionar classificação apesar da estreia contra o Dortmund. Depois que classificar, fica tudo meio parecido.

No Mundial de Clubes, o Fluminense está no Grupo F ao lado de Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns. O Tricolor entra na competição como um dos favoritos de sua chave para avançar às oitavas de final, onde pode encarar a Inter de Milão ou o River Plate.

Compromissos do Fluminense até o Mundial

Apesar de ter o Mundial de Clubes como um dos granes objetivos, o Fluminense tem compromissos importantes antes do torneio da Fifa. O Tricolor tem o Campeonato Carioca, além de toda a fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe também atua pelas primeiras fases da Copa do Brasil no primeiro semestre de 2025.