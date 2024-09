Arias é um dons destaques do Fluminense na temporada (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 22:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O colombiano Arias recusou uma proposta de renovação do Fluminense, com um aumento salarial de 50%. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira (4) pela jornalista Aline Nastari, da TNT Sports.

Na última segunda-feira (2), o Fluminense recebeu uma oferta do Galatasaray de 12 milhões de euros (R$ 74.7 milhões), por John Arias. No entanto, a proposta foi prontamente recusada pelo Tricolor das Laranjeiras.

Clube alegou que o 'timing' da proposta influenciou na decisão, visto que continua vivo na Libertadores e na luta para se distanciar de vez da zona do rebaixamento do Brasileirão. Para o técnico Mano Menezes, o camisa 21 é peça fundamental no esquema no Tricolor.

Segundo a jornalista, Arias teria ficado chateado com a negativa da oferta. Clube e jogador têm um acordo de que, caso uma proposta a partir de 10 milhões de euros pelos direitos do atleta pertencente ao Fluminense chegasse à mesa do presidente Mário Bittencourt, o clube consideraria vender o atleta.