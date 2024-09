Rei da América em 2023, Germán Cano vive momento difícil no Fluminense

(Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 13:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Peça importante na conquista da Libertadores pelo Fluminense em 2023, Germán Cano vive um verdadeiro pesadelo na temporada de 2024. Além da seca de gols e péssima fase em campo, o atleta já soma, só neste ano, 85 dias sem entrar em campo.

Até o momento, foram três lesões sofridas: uma entorse no joelho, em 09/03, e problemas no pé direito, em 07/07 e 24/07. De acordo com o Transfermarket, esse é o maior período de inatividade da carreira do atleta. Além disso, a seca de gols também é um fantasma, já que não balança as redes desde o dia 04/05, na partida contra o Atlético-MG. A última partida de Germán Cano foi contra o Palmeiras, em julho.

A tendência é que Cano volte aos gramados após a Data FIFA. O atacante já treina com o grupo desde a última semana, e existia a expectativa de que ele fosse relacionado para a partida contra o São Paulo. O Fluminense planeja que o atacante jogue contra o Juventude, no dia 15, no Alfredo Jaconi.

Nesse momento fora, Cano viu Kauã Elias, da base do Tricolor, ganhar destaque. Aos 18 anos, o camisa 19 tem sido o artilheiro do Fluminense no período, com cinco gols marcados em 17 jogos do Brasileirão. Na última partida, contra o São Paulo, no Maracanã, aproveitou passe de Ganso para abrir o placar com um golaço.

