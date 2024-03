Mário Bittencourt avalia desempenho do Fluminense no início de 2024 e condena críticas

Mário Bittencourt justificou início de temporada "devagar" do Fluminense em 2024 (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 20:10 • Luque (PAR)

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt comentou sobre o desempenho da equipe de Fernando Diniz no início da temporada. Em entrevista à "ESPN", o comandante não concorda com diversas críticas e confia na retomada do bom futebol com uma mini pré-temporada.

- Os clubes brasileiros que são vencedores em uma temporada são punidos na seguinte. Nós voltamos de férias apenas no dia 25 de janeiro, o time iniciou o estadual com o terceiro time. Há dois anos, vencemos o Carioca, fizemos um livro e fomos criticados por termos vencido o estadual. Depois fomos bicampeões, fizemos uma nova homenagem e fomos criticados novamente. Ganhamos a Libertadores, a Recopa e somos criticados por não termos conseguido o tricampeonato carioca, o que o clube conseguiu apenas três vezes em 120 anos. Sabíamos que seria difícil, mas muita gente sequer acreditava que iríamos para a semifinal do estadual. Queríamos muito o tricampeonato. Agora, infelizmente por causa da eliminação, vamos ter 15 a 16 dias para fazer uma nova pré-temporada. Alguma coisa seria sacrificada, esperamos que tenha sido o estadual por termos sofrido com essa dificuldade no início do ano.

Sobre o sorteio da Libertadores, Mário Bittencourt afirmou que pretende fugir de um grupo com uma equipe que jogue na altitude, como aconteceu em 2023 com o The Strongest. O mandatário também comentou sobre a possibilidade de enfrentar o Botafogo na fase de grupos.

- Ano passado pegamos um grupo difícil com River, The Strongest, que tem altitude. Depois só enfrentamos campeões de Libertadores até a final. A gente é campeão, cabeça de chave, entramos para defender o título e estamos preparados para qualquer grupo. Mas se pudermos escolher, gostaríamos de fugir da altitude que é muito prejudicial. Se enfrentar um brasileiro, eu acho que é menos uma viagem.

Neste momento, o Fluminense tem duas semanas e meia para treinar e se preparar para a estreia na Libertadores. O Tricolor faz duas partidas pelo torneio continental antes da estreia no Campeonato Brasileiro.