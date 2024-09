Marcelo comenta reserva no Fluminense diante do Atlético-MG: ‘Quero começar jogando’

Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 18/09/2024 - 23:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo do Fluminense, Marcelo mais uma vez foi opção no banco de reservas nesta quarta-feira (18), na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com o retorno de Diogo Barbosa, que se recuperou de cirurgia no joelho, o camisa 12 perdeu lugar no time titular e entrou na segunda etapa. Após o duelo no Maracanã, o experiente lateral-esquerdo comentou a situação e disse respeitar a escolha de Mano Menezes.

- Decisão do treinador (colocá-lo no banco), e eu respeito. Mas eu quero sempre começar jogando. Quero treinar e me preparar para ser titular - afirmou Marcelo

O lateral-esquerdo também destacou Germán Cano, que voltou a jogar após quase dois meses longe dos gramados e foi ovacionado pela torcida tricolor. Além disso, pregou cautela após a vitória sobre o Galo. Segundo o camisa 12, não há o que comemorar, pois o calendário e apertado e ainda resta o jogo de volta.

- Desde que eu cheguei aqui o torcedor me recebeu muito bem. O Cano é um ídolo do Fluminense. Óbvio que quando os jogadores que estão aqui muito tempo entram a torcida gosta, apoia, dá aquele grito gritinho a mais. Isso acaba ajudando a gente de uma certa forma - disse o jogador.

- A gente está preparado. Hoje foi um jogo super difícil, conseguimos fazer o gol. Agora vamos ver, tem outro jogo já pelo Brasileirão, não tem nem como comemorar essa vitória. Na real, não é nem uma vitória, porque o jogo não acabou - completou o ídolo do Fluminense.

Marcelo cobra lateral pelo Fluminense contra o Atlético-MG (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)