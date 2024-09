Mano minimiza vantagem do Fluminense: ‘Não dá para sair pensando em empatar’

Fluminense tem vantagem do empate para o segundo jogo das quartas de final (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 22:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Mano Menezes minimizou a vantagem do Fluminense para o segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O Tricolor pode até mesmo empatar, na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, que se garante nas semifinais da competição.

- Entendo exatamente assim, é um jogo dividido em duas partes. A primeira parte a gente fez bem, está vencendo de 1 a 0. Pode empatar a segunda parte, que é essa vantagem que a gente leva. Só que não dá pra sair daqui de casa pensando em empatar um jogo desse tamanho. Se terminar empate no final a gente aceita porque vai nos dar a vaga. A gente quer construir um jogo no nível ou até melhor do que o jogo que fizemos aqui. Acho que podemos fazer - minimizou Mano Menezes. E completou:

- É um jogo em outras circunstâncias, o adversário também vai ter que te atacar, o adversário também vai ter que se expor e isso pode dar um espaço maior. A maior dificuldade que a gente teve no primeiro tempo foi que não havia muito espaço para a gente construir nossas jogadas em função de uma equipe que marcou forte, que vem adotando esse critério de quase de perseguição individual até determinados momentos do campo. E aí a gente sofreu um problema. Vamos saborear a primeira parte, mas com os pés no chão, com a cabeça no lugar, sabendo que teremos que fazer um grande jogo na segunda parte - analisou o técnico.

A partida de volta das quartas de final será na próxima quarta-feira (25). A bola rola às 19h, na Arena MRV.

Lima marcou o gol da vitória tricolor no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)<br>

Antes de reencontrar o Atlético-MG no segundo jogo das quartas de final, o Fluminense enfrenta faz um clássico no Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Botafogo, às 18h30 de sábado (21), no Maracanã.