Fluminense monitora lesão do capitão Thiago Silva

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 21:28 • Rio de Janeiro

O Fluminense informou que Thiago Silva será reavaliado nesta quinta-feira (19) no centro de treinamento Carlos Castilho, após sofrer uma pancada no calcanhar esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pelas quartas de final da Libertadores. O zagueiro precisou de atendimento ainda no primeiro tempo e não voltou para os 45 minutos finais, sendo substituído por Antônio Carlos.

Thiago Silva, o capitão do Tricolor, é monitorado pela equipe médica do clube para determinar a gravidade da lesão e o prazo de recuperação. O Fluminense deve fornecer mais informações após os exames realizados no jogador.

▶️ Fluminense x Atlético-MG: astro do Rock in Rio comparece em jogo da Libertadores

Uma possível ausência de Thiago Silva preocupa a torcida e o clube, especialmente em momento decisivo da temporada, com a Libertadores em foco. A equipe espera que o zagueiro tenha recuperação rápida.

Fluminense e Atlético-MG voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), no jogo da volta das quartas de final da Libertadores, na Arena MRV, em Belo Horizonte.