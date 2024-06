Maracanã: como o Fluminense se antecipa aos planos do Flamengo de construir estádio

Clubes podem fazer alterações na concessão do Maracanã no futuro (Foto: Staff Images/CBF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por João Brandão • Publicada em 25/06/2024 - 18:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Parceiro do Fluminense na gestão do Maracanã, o Flamengo se aproxima do plano de construção de um estádio próprio. Como terceira parte afetada, o Tricolor tem se antecipado ao projeto rubro-negro e já pensa no cenário futuro.

No início de junho, foi homologada o resultado do processo de concessão do complexo, com a dupla Fla-Flu assumindo a gestão por mais 20 anos, até 2044. Internamente, o Flamengo projeta que seu novo estádio esteja pronto entre 2030 e 2031.

O que muda para Fluminense, Flamengo e Maracanã com o novo estádio?

Apesar do acordo recém publicado pelo Maracanã, é fato que a situação será alterada quando o estádio do Rubro-Negro for realidade. Desta forma, conversas entre os dirigentes de Flamengo e Fluminense sobre o assunto já ocorreram, e há acordo verbal para que ajustes na concessão sejam feitos à medida que o projeto no Gasômetro esteja perto de ser finalizado.

Ao mesmo tempo, o Flu não vê a necessidade de ter seu estádio próprio no momento e seguirá mandando suas partidas no Jornalista Mário Filho, enquanto o Fla não tem a intenção de abandonar totalmente o Maracanã e deve cumprir o contrato de gestão até o fim. Durante a proposta técnica na licitação do estádio do Governo, a dupla apresentou viabilidade de receber até 77 jogos por temporada; para manter o alto número, a ideia seria ter Vasco e Botafogo como mandantes mais vezes.

Os mandatos dos presidentes de Flamengo e Fluminense, Rodolfo Landim e Mário Bittencourt, se encerram ao final de 2024 e 2025. Hoje, a boa relação entre os clubes facilita quaisquer movimentações e acordos que venham a ser moldados, e ambos mantém a confiança de que a situação seguirá assim para a melhor gestão do Maracanã.