Mano tem dilema para escalar o Fluminense para o clássico com o Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

O técnico Mano Menezes tem um dilema para resolver antes do clássico com o Botafogo, marcado para às 18h30 deste sábado, no Maracanã. Com apenas 27 pontos, o Fluminense é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. E, na próxima quarta, joga por um empate com o Atlético-MG para chegar à semifinal da Libertadores. Assim, a questão que fica é: poupar ou não poupar jogadores para o duelo de sábado?

O treinador sabe que o Fluminense não pode vacilar em nenhum dos confrontos. Se perder para o líder Botafogo, o time corre o risco de fechar a rodada no Z-4. Por outro lado, se escalar todos os titulares, pode perder jogadores importantes para o jogo em Minas, seja por lesão ou desgaste físico.

Após a vitória no jogo de ida sobre o Atlético-MG, porém, Mano afirmou que vai colocar “o que tiver de melhor” no clássico com o Botafogo.

— Temos emergências para resolver [risco de rebaixamento], e a gente não pode relaxar em nenhum jogo. Temos um clássico contra o Botafogo. É o líder do campeonato, tem uma equipe muito forte fisicamente —, lembrou o técnico do Fluminense. — A gente vai colocar o que tiver de melhor.

Mano, contudo, fez uma ressalva: quando ele fala em “melhor”, isso inclui também questões físicas. Dessa forma, algum jogador considerado titular pode ficar no banco diante do Botafogo se estiver desgastado.

O técnico deixou claro que a meta mais urgente é vencer o clássico, para ganhar um respiro na luta contra o rebaixamento. E isso diante de um adversário duríssimo.

— Vamos tentar voltar a vencer no Brasileiro. Isso para a gente é importante. Tentar ir a 30 pontos, que é muito importante nessa hora. Não deixar tudo pra depois, senão a pressão aumenta —, ponderou Mano Menezes.

