Torcedores do Fluminense se desesperam com possível lesão de Thiago Silva: ‘Adeus, Libertadores’

Thiago Silva antes de Fluminense x Atlético-MG pela Libertatores (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 20:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Silva precisou ser substituído no intervalo da partida contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (18), pela Libertadores, e deixou torcedores do Fluminense preocupados. O zagueiro sentiu dores durante o primeiro tempo e seguiu em campo, mesmo mancando, mas na retornou para a segunda etapa.

Antônio Carlos foi a opção de Mano Menezes para entrar no lugar do "Monstro". Via redes sociais, fãs do Tricolor demonstraram aflição por conta da possível lesão do camisa 3. Além disso, alguns criticaram o substituto escolhido pelo treinador do Flu.

Confira abaixo algumas publicações sobre a substituição de Thiago Silva em Fluminense x Atlético-MG:

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x ATLÉTICO-MG

JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Bellat (ARG) e Maximiliano Del Yesso(ARG)

🖥️ VAR: Sílvio Trucco(ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna e Kauã Elias.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson, Fuchs, Alonso, Battaglia e Arana; Vera, Alan Franco e Scarpa; Bernard, Paulinho e Hulk.