Mano Menezes pode salvar o Fluminense? Veja os números

Mano Menezes acerta com o Fluminense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada de 2024 não está nada fácil para o Fluminense. O Tricolor Carioca tem apenas seis pontos somados em 13 jogos disputados até então. O clube estava entre Mano Menezes e Odair Hellmann para assumir o cargo, no entanto, segundo o ge, o Flu acabou optando pelo ex-técnico do Corinthians. As partes chegaram a um acordo nesta segunda-feira (1) e o anúncio oficial deve acontecer em breve.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, no momento, o time para ter 0% de chance de não cair precisa conquistar 50 pontos. Entretanto, o número clássico de 45 pontos, atualmente, entrega uma porcentagem de 3% de chances de não ser rebaixado.

Os números gerais do Fluminense no Brasileirão são os seguintes: 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas. Dito isso, o Flu tem 83.6% de chance de rebaixamento. Para evitar o pior, o Tricolor das Laranjeiras precisa ter um aproveitamento de 59% até o fim do campeonato. No entanto, para alcançar o número mágico (45 pontos), o aproveitamento tem que ser de 52%.

Aproveitamento de Mano Menezes

Desde 2020, o técnico Mano Menezes dirigiu quatro times: Bahia, Al-Nassr, Internacional e Corinthians.

Bahia - 24 jogos, oito vitórias, dois empates e 14 derrotas (aproveitamento de 36,1%).

Al-Nassr - 16 jogos, nove vitórias, quatro empates e três derrotas (aproveitamento de 64.5%).

Internacional - 81 jogos, 29 vitórias, 29 empates e 13 derrotas (aproveitamento de 60.1%).

Corinthians - 19 jogos, seis vitórias, cinco empates e oito derrotas (aproveitamento de 40.3%).

Mano menezes teve passagem pela Seleção Brasileira entre 2010 e 2012 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O próximo compromisso do Fluminense é na próxima quinta-feira (4), às 20h contra o Internacional, pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).