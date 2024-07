Mano Menezes aceita oferta do Fluminense e deve ser novo treinador do clube

Mano Menezes na beira do campo pelo Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 13:04 • Rio de Janeiro

O Fluminense chegou ao acordo com Mano Menezes e encaminhou a contratação do treinador para o cargo no comando técnico. Ele aceitou a oferta do Tricolor nesta segunda-feira (1) e irá assumir a equipe, que ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos em 13 rodadas disputadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mano Menezes estava sem clube desde que foi demitido do Corinthians no começo de 2024. A promessa é de que o treinador mude a filosofia de jogo imposta por Fernando Diniz, desligado clube na última semana.

A assinatura do contrato é prevista para os próximos dias e o anúncio do novo treinador deve ser feito em breve. Mesmo após Mário Bittencourt afirmar que Marcão deveria assumir o clube até dezembro, Mano foi procurado pelo clube das Laranjeiras no fim da semana passada e se mostrou disposto a assumir o trabalho.

Esta será a primeira passagem de Mano Menezes pelo Fluminense. Com mais de dez clubes na carreira, o comandante dirigiu o rival Flamengo em 2013, de forma vitoriosa: ele conquistou a Copa do Brasil pelo Rubro-Negro.

Mano Menezes é multicampeão pelo futebol brasileiro. Ao todo, são quatro títulos de Copa do Brasil e seis estaduais, além de duas taças da Série B.

Mano Menezes no comando técnico do Corinthians. Foto: Thiago Gadelha / AFP