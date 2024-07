Mano Menezes define Fluminense com novidades na escalação para estreia

Mano Menezes comanda treino do Fluminense (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 19:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense tem novidades na escalação para a estreia de Mano Menezes nesta quinta-feira (4), diante do Internacional, no Maracanã. O técnico definiu os 11 iniciais do Tricolor com mudanças, principalmente no meio-campo.

Como antecipado por Mano na entrevista coletiva de apresentação, André faz seu retorno ao time após mais de dois meses sem entrar em campo. O volante não atua desde o dia 24 de abril, no empate em 0 a 0 diante do Cerro Porteño.

Quem também ganha vaga na equipe titular é Alexander. O camisa 5 não iniciava uma partida desde o duelo com o Atlético-GO, na nona rodada do Brasileirão. Martinelli e Paulo Henrique Ganso fecham o meio-campo tricolor, que terá Renato Augusto, e Gabriel Pires - recentemente escalados por Fernando Diniz - como opções no banco de reservas.

Assim, Mano Menezes definiu a escalação do Fluminense diante do Internacional com: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexander e Ganso; Keno e Cano.

