Mano Menezes estreia em novo Fluminense x Internacional e busca se ‘redimir’ no Maracanã

Mano Menezes faz sua estreia no Fluminense diante do Internacional, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 16:04 • Rio de Janeiro

O confronto entre Fluminense e Internacional marca a estreia de Mano Menezes pelo clube carioca. O técnico foi anunciado no início da semana e substitui Fernando Diniz.

Curiosamente, o treinador fez sua estreia no comando do Colorado, em abril de 2022, contra o Tricolor, no Maracanã. Na ocasião, os gaúchos conquistaram uma vitória sobre o Time de Guerreiros com gol de Alemão, em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão.

Do outro lado da bancada, Mano Menezes busca se redimir diante dos torcedores do Fluminense e iniciar uma arrancada para livrar a equipe da lanterna do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a 20ª colocação com apenas seis pontos somados.

O treinador também pode fazer valer a popular "Lei do Ex", em que um atleta/técnico consegue ter sucesso contra seu time anterior. O comandante faz sua segunda passagem por uma equipe do Rio de Janeiro após uma breve estadia no Flamengo, em 2013.