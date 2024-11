Mano Menezes crê em boa reta final de Brasileirão do Fluminense: ‘Sem sustos’

Mano Menezes comandado treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Fluminense, Mano Menezes elogiou o desempenho na reta final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao site do clube, o comandante acredita que não há motivos para sustos se o Tricolor seguir desempenhando um bom futebol.

- Quando chegamos a situação era muito difícil. Ela ainda é uma situação que requer cuidado, respeito com os adversários que temos nessa disputa, mas a gente tem um rendimento no segundo turno de equipe para não passar sustos nas últimas rodadas. Mas temos que continuar nessa batida, são todos jogos decisivos, com essa característica de decisão. Então é preciso ter muito equilíbrio, não perder muitos jogadores em um jogo só e sempre estar forte a cada jogo para brigar sempre pelos resultados que nós precisamos. A equipe está preparada para fazer essa reta final como tem que ser feita.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O comandante elogiou a postura do elenco em relação a comprar sua filosofia de jogo, que era bem diferente do que vinha sendo praticado há dois anos por Fernando Diniz.

- A gente tem muitos jogadores com qualidade. Buscamos uma organização em cima de uma ideia nova. Eu sempre falo que todas as ideias são boas desde que bem executadas pelos jogadores. E para eles executarem bem e se comprometerem com elas, primeiramente eles precisam acreditar nelas. Foi o que a gente fez, os resultados começaram a vir para aumentar a confiança naquilo que a gente precisa e o resultado final é que, fazendo as coisas bem feitas, os resultados melhoraram bem - disse o gaúcho.

Nesta sexta-feira (8), o Fluminense visita o Internacional com muitos desfalques por conta de suspensões. O Time de Guerreiros tem três pontos de vantagem para o Athletico-PR, que está na zona de rebaixamento, e luta para somar pontos na reta final.

Mano Menezes comandando o Fluminense na partida contra o Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)