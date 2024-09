Lima revela comoção com demissão de Diniz no Fluminense e detalha bastidores: ‘Nunca vivi isso’

Copiar Link

Escrito por João Brandão • Publicada em 04/09/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos destaques do Fluminense desde sua chegada, Lima deu detalhes sobre a comoção no elenco com a saída de Fernando Diniz. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia não poupou elogios ao ex-treinador, que conquistou a Libertadores e a Recopa.

- Eu nunca tinha vivenciado isso na minha carreira. No Ceará, teve a saída do Guto, Enderson Moreira, mas aqui foi muito emocionante. Todo mundo chorou mesmo. É um cara que pensa muito no lado do ser humano, não só como jogador. Ele tenta cuidar ao máximo do jogador nesse lado. Quando soubemos da saída dele, ficamos chateados. As coisas não estavam saindo muito bem. No auditório, foi um clima complicado. A gente deu um abraço nele, mas é um cara super fantástico. Merece todo sucesso do mundo. Sou muito grato a ele pelo que fez por mim.

O camisa 45 também abriu o jogo sobre o estilo adotado por Mano Menezes, que é bem diferente do que vinha sendo aplicado com Fernando Diniz. O atleta elogiou o novo comandante e acredita que o grupo esteja entendendo melhor as ideias do gaúcho.

- São estilos diferentes. Diniz e Mano são estilos diferentes. Dois grandes treinadores. O Mano chegou com jogo atrás de jogo, ele começa conversando, mostrando vídeo, orientando e sem muito tempo de trabalho. A gente entendeu bem o que ele queria e conseguimos as vitórias que precisávamos. Esperamos evoluir ainda mais e conhecê-lo ainda mais. É um cara fantástico, explica bem. Conseguimos entender bem o estilo dele e vamos dar sequência para subir mais na tabela.

Lima também explicou as diferenças entre os modelos de jogo dos dois treinadores e as dificuldades encontradas na transição. No entanto, o meia está mais confortável e adaptado ao trabalho realizado por Mano Menezes.

- O Diniz é diferente de todos os treinadores com quem já trabalhei. Tem um estilo de agrupar vários jogadores em um setor. O Mano é mais posicionado, um pouco mais fixo. A gente não precisa tanto buscar a bola. No começo, tivemos um pouco de dificuldade, porque todo mundo ficava muito próximo, enquanto agora cada um no seu espaço específico. Mas creio que a gente entendeu bem.

Com Mano Menezes, o Fluminense faz um grande trabalho de recuperação no Campeonato Brasileiro e já escapou da zona de rebaixamento. Por outro lado, a equipe segue viva na Libertadores e sonhando com o bi.