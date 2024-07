Lateral do Fluminense cutuca Diniz e elogia Mano Menezes: ‘Mais simples’

Copiar Link

Publicada em 04/07/2024

Lateral-esquerdo do Fluminense, Diogo Barbosa comentou sobre a mudança de estilo de jogo com a chegada de Mano Menezes. Após o empate com o Internacional, o jogador elogiou o modelo do gaúcho.

- O Mano tem um estilo de jogo diferente do Diniz. É um trabalho mais posicional, mais simples. Acho que a simplicidade nesse momento faz diferença. Não estamos em um momento bom e às vezes a gente quer fazer uma jogada que não é necessária, forçar uma jogada que não é necessária. Um erro pode trazer um gol do adversário. Isso muda completamente a partida. É necessário voltarmos a vencer, não importa como. Fazendo um jogo seguro, feio.

Na coletiva, Mano Menezes valorizou o ponto conquistado contra o Internacional, mas explicou que a mudança de postura da equipe levará um tempo. Muitos nomes do atual elenco trabalharam com Fernando Diniz por mais de dois anos e estavam acostumados com o modelo do ex-treinador.

Nos próximos dias, o Fluminense tem dois jogos fora de casa contra Fortaleza e e Criciúma. Na sequência, o novo comandante terá 10 dias consecutivos para trabalhar visando a partida com o Cuiabá por conta do confronto adiado com o Athletico-PR.