Com lançamento marcado para esta quarta-feira (15), o a terceira camisa do Fluminense já tem previsão de estreia em campo. O jogo contra o Juventude, na quinta (16), às 21h30, será o primeiro em que o Tricolor vestirá a nova armadura feita em parceria com a Umbro.

Ela será predominantemente grená e contará com detalhes em dourado que reforçam a identidade do clube com o Rio de Janeiro, conforme noticiado pelo "ge" e confirmado pelo Lance!. O uniforme foi aprovado por ampla maioria do Conselho Deliberativo em 25 de setembro, com 53 votos a favor e apenas dois contrários. As vendas começam na quinta-feira, exclusivamente no site do Fluminense e da Umbro.

Detalhes da terceira camisa do Fluminense

Simulações feitas por torcedores já rodaram a internet, uma vez que a Umbro já lançou a terceira camisa do Grêmio e os modelos costumam ser semelhantes. A do Tricolor Gaúcho contrasta dois tons de azul e possui detalhes em dourado, como o escudo do clube, a logo da fornecedora e da patrocinadora máster. A gola, pólo, também tem detalhes em azul mais escuro.

Algumas particularidades da camisa do Tricolor Carioca são elementos que reforçam a identidade carioca do Flu, como a representação do Pão de Acúcar e a frase "Nós Somos do Rio de Janeiro" estampada atrás.

Fim da parceria entre Fluminense e Umbro?

A empressa inglesa é a fornecedora de material esportivo do Fluminense desde 2020, quando substituiu a Under Armour. Em 2022, as partes acordaram uma extensão contratual, que dura até o final de 2025.

De toda forma, será o último desta temporada, uma vez que primeiro, tricolor, e segundo, branco, já foram lançados para 2025 e 2026.

