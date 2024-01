O Fluminense entra em campo, nesta quinta-feira (18), pela primeira vez na temporada. O Tricolor enfrenta o Volta Redonda às 21h30 (de Brasília) pelo Campeonato Carioca. Com o elenco principal de férias por conta da Copa do Mundo de Clubes 2023, o time escalado conta com diversos jogadores da base que não conseguiram se firmar no profissional e podem estar recebendo suas últimas chances no clube das Laranjeiras.