O Fluminense enfrenta o América-MG neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogos decisivos pela frente no meio da próxima semana, pela Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, o Tricolor e o Coelho podem poupar jogadores para o duelo deste sábado. Saiba mais conferindo as escalações abaixo.