Arias desabafa após vitória do Fluminense: ‘Não era para estarmos aqui’

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 23:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (3), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Jhon Arias, autor do gol do Tricolor, falou com o Premiere na saída do gramado e exaltou o triunfo do time carioca.

– Hoje foi uma vitória extremamente importante para nós, porque estão sendo dias difíceis dentro de casa. Para o clube não estão sendo dias fáceis por causa da situação em que a gente está. Mas estamos focados, acreditando. Como a torcida fala, este é um time de guerreiros, e um guerreiro luta até o fim. Então, a gente vai buscar até o fim, conseguir um objetivo.

Trabalho grande pela frente

Arias disse ainda que a luta do Fluminense contra o rebaixamento não deveria estar acontecendo.

- Não era para a gente estar aqui (lutando contra o rebaixamento). Mas já que estamos aqui, agora temos que brigar pelo mínimo, pelo que o Fluminense merece, que é ficar nessa divisão. Ainda temos um trabalho grande pela frente, mas hoje era bastante importante vencer - concluiu o atacante colombiano.

