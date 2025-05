Com gol de Everaldo, o Fluminense venceu o Sport de virada no Maracanã na noite deste sábado em uma noite de reviravoltas. Depois de sair atrás no primeiro tempo e ser vaiado antes do intervalo, o time se recuperou e encontrou a virada nos último minuto de jogo.

O camisa 9 assumiu a titularidade no ataque após a lesão de Germán Cano contra a Aparecidense. O gol do atacante, quarto na temporada, marcou o reencontro do time com a vitória no Brasileirão após duas rodadas. Assim o Fluminense dorme no G4 e depende de um tropeço do Cruzeiro para manter-se no pelotão de cima.

Avaliação da vitória do Fluminense

O jogo poderia ter sido mais tranquilo para o Fluminense, que, conforme Everaldo, não foi eficiente em aproveitar as oportunidades criadas e suou para sair vitorioso no Maracanã. Herói da noite, o atacante analisou a atuação do time reconhecendo o porblema e comentou sobre as oportunidades na ausência de Cano, lesionado.

- Pois é, um jogo difícil, né. O time deles também é um time bem organizado. Acredito que a gente foi pecando um pouquinho ali no começo e saímos atrás do placar. Nós tivemos resiliência, com o apoio da nossa torcida todo momento.

Vale destacar que o Flu teve 20 finalizações no jogo, contra 10 do Sport, que marcou seu gol aos 24 minutos do primeiro tempo. Naquela altura da partida, os visitantes haviam finalizado apenas uma vez para o gol e levado perigo à meta de Fábio.

- Acho que a gente teve um volume de jogo muito grande, também muito por conta de sair atrás do placar. Eu tive algumas oportunidades - a gente teve - no primeiro tempo e muito mais no segundo. Sempre falo que com o trabalho as coisas acontecem, então foi o que aconteceu hoje e eu sei que vai acontecer mais vezes. Agora eu tenho mais oportunidades, mais minutos jogados e isso também ajuda para que eu me entrose mais com os companheiros dentro de campo.

Sobre substituir Cano

Por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, Germán Cano desfalcará o time pelas próximas semanas. O argentino é o artilheiro do time na temporada, com 14 gols, e Everaldo terá a missão de substituí-lo no ataque do Fluminense até que se recupere. Se por um lado reconheceu a pressão sobre ele, admitindo ser um dos maiores desafios de sua carreira, também mostrou confiança para lidar com a situação.

- Sei da responsabilidade que é substituí-lo, porque é um ídolo para a torcida. Mas eu estou aqui para ajudar, seja começando o jogo, entrando... Infelizmente aconteceu o que aconteceu com ele, mas não só por isso. Eu sei que o Campeonato Brasileiro é longo e são vários campeonatos. Eu sabia que uma hora a oportunidade ia aparecer, não por conta da lesão, mas sim por conta do desgaste. Físico, as vezes que o catão amarela, enfim, nesse caso foi por conta de uma lesão, infelizmente. Espero que ele se recupere rápido e que volte a nos ajudar porque a temprada é longa.

- Pode-se dizer que sim, mas que eu tenho que levar com naturalidade, eu sei que com o trabalho e entrega as coisas vão acontecer, como aconteceu hoje, eu me entreguei e fui premiado no finalzinho do jogo com um gol, consequentemente a vitória do time. Então eu estou muito feliz com isso e eu tenho que hoje é o dia de festejar, mas amanhã eu já tenho que pensar no próximo jogo. - concluiu.

Sobre as vaias da torcida

Há alguns jogos, sente-se no Maracanã o clima de impaciência entre os torcedores do Fluminense, que se agravou após a derrota para o Botafogo. Diante da Aparencidense, pela Copa do Brasil, o time foi vaiado no intervalo e, contra o Sport, as vaias chegaram aos 25 do primeiro tempo, após o gol de Pablo. No segundo tempo, no entanto, a postura oscilou entre apoio e manifestações de sinsatifação, mas culminou em festa após o gol da vitória nos acréscimos. O atacante comentou o impacto que as reções da arquibancada tem na equipe em campo.

- Primeiro eu agradeço a torcida pelo apoio que nos deu durante os 90 minutos. Quando acabou o primeiro tempo, realmente houve uma vaia. Não vou dizer que atrapalha muito, mas não ajuda. No meu ponto de vista, a vaia não ajuda. Mas o torcedor tem total liberdade de fazer o que acha que deve fazer. Eu acho que a gente não fez mal um mal primeiro tempo, a questão é que a gente tomou o gol em uma das poucas oportunidades que eles tiveram e isso acabou nos afetando um pouco. Mas dentro dos 90 minutos, como eu falei, a gente teve um bom volume de jogo. Tivemos oportunidades tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Só que não fomos tão efetivos quanto devemos ser. E isso a gente tem que melhorar cada dia nos treinamentos para nos próximos jogos isso não acontecer e que a gente possa dar um conforto maior do placar.