Técnico do Fluminense, Fernando Diniz criticou a postura do time durante o primeiro tempo da partida contra o Coritiba. Em entrevista coletiva após o jogo no Maracanã, o técnico tricolor falou sobre a atuação do time contra o Coxa e chegou a falar em displicência por parte do time. No entanto, exaltou a melhora na segunda etapa. Confira os principais falas do treinador.