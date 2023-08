Contando com as despesas dos custos para atuar no Raulino de Oliveira, o clube teve uma saldo negativo de R$ 87.561,84, o que representa o segundo pior resultado do Tricolor no Brasileirão 2023. Apenas a partida contra o Bahia, realizada no Maracanã para 24.507 presentes, teve um resultado financeiro pior com a perda de R$ 92.685,96.