Fluminense vive pior momento desde a chegada de Mano Menezes no Brasileirão

Mano Menezes antes da bola rolar no clássico entre Fluminense e Botafogo (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense chegou a sua segunda derrota consecutiva no Brasileirão pela primeira vez desde a chegada do técnico Mano Menezes. A equipe vive seu pior momento sob comando do gaúcho na competição.

O Tricolor chegou a sofrer seis derrotas consecutivas entre o fim do período com Fernando Diniz e as duas partidas comandadas por Marcão. Na época, o Time de Guerreiros chegou a lanterna do Campeonato Brasileiro e optou por uma ruptura drástica de filosofia.

Apesar da boa campanha na Libertadores, os resultados negativos diante de Juventude e Botafogo fizeram com que o Fluminense voltasse para a zona de rebaixamento. O clube ocupa a 18ª colocação, mas com apenas um ponto de diferença para deixar o Z4.

No primeiro turno, o Clássico Vovô foi responsável pelo pior momento do Tricolor no Brasileirão e deu início a sequência de seis derrotas seguidas. No próximo fim de semana, o Time de Guerreiros viaja para encarar o Atlético-GO e dar uma resposta ao torcedor.

O Dragão ocupa a última colocação na competição e está muito próximo de uma queda para a Série B com 10 pontos para escapar da zona com apenas 33 pontos em disputa. O Fluminense precisa vencer para espantar o trauma do passado e dar sequência a campanha de recuperação.

Após o duelo contra o Atlético-MG, Mano Menezes entra em campo com uma enorme pressão e quase com uma obrigação de vitória. É hora de mostrar que pode ser diferente de seu antecessor e respirar aliviado por mais uma rodada.