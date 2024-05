Fluminense vence o Cerro Porteño e avança para as oitavas da Libertadores

Fluminense se classificou em primeiro do Grupo A (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 21:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense se classificou para as oitavas de final da Libertadores com a vitória por 2 a 1 sobre o Cerro Porteño, na noite desta quinta-feira (16). Os gols do Tricolor no Maracanã, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, foram marcados por Marcelo, PH Ganso, enquanto Viera descontou para os paraguaios. Confira o Lance! Final no player acima.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 CERRO PORTEÑO

5ª RODADA DO GRUPO A DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 16 de maio de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Cristián Navarro (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima (Alexsander) e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos (Keno), Jhon Arias e Germán Cano.

CERRO PORTEÑO (Técnico: Manolo Jimenez)

Jean; Alan Benítez, Eduardo Brock, Christian Javier Báez e Santiago Arzamendia; Piris da Motta, Jorge Morel, Gabriel Aguayo e Cecilio Domínguez; Federico Carrizo e Diego Churin.