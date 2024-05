Diniz é alvo de protesto no Fluminense e recebe recado de torcedores

Protesto contra Fernando Diniz (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Um grupo de torcedores do Fluminense pichou e colou cartazes na rua Álvaro Chaves, próximo ao portão principal da sede do clube, em Laranjeiras, na madruga desta quinta-feira (16). O principal alvo das críticas foi o técnico Fernando Diniz.

Com R$100, você fatura R$387 no Lance! Betting se o Fluminense vencer o Cerro Porteño-PAR nos dois tempos na Libertadores

Frases como "2023 acabou" e "para de inventar" foram escritas no asfalto, em uma reclamação direta às improvisações realizadas pelo treinador nas últimas partidas. Ademais, cartazes com ironias contra o comandante foram colados na região.

"O Fluminense não é laboratório, respeitem sua torcida”e “cientista maluco” foram alguns dos recados enviados ao profissional.

Este é o segundo protesto em um período de 48 horas. Na manhã da última quarta-feira (15), um grupo de torcedores se dirigiu até o CT Carlos Castilho para reclamar do mau desempenho da equipe na temporada.

Técnico do Fluminense, Diniz foi o principal alvo dos protestos (Foto: Reprodução/Internet)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Após perder para o São Paulo por 2 a 1, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados em seis partidas.

Nas copas, a situação é diferente. Líder do grupo A da Copa Libertadores, o Tricolor garante a classificação às oitavas caso vença o Cerro Porteño nesta quinta-feira (16), no Maracanã. Pela Copa do Brasil, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no jogo de ida e decide a vaga no Rio de Janeiro.