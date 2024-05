Falta? Ex-árbitro dá veredito em lance de gol do Cerro Porteño contra o Fluminense

Cerro Porteño e Fluminense jogam no Maracanã, pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 19:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O gol de empate do Cerro Porteño contra o Fluminense causou polêmica na noite desta quinta-feira (16), no Maracanã. Torcedores do Tricolor pediram uma falta em Alexsander no início da jogada, que culminou na finalização de Caballero. Na transmissão da "ESPN", o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon concordou com a decisão da arbitragem.

- O Piris da Motta toca na bola e ele que é puxado pelo calção. Não faz a infração, não tem nada de falta aí. O gol é legal. O Alexsander perde a jogada, o Piris da Motta dá o carrinho na bola, levanta e vai para o jogo. O jogador do Fluminense viu que perdeu e tentou puxar o adversário pelo calção e não conseguiu - analisou Simon.

O Fluminense abriu o placar com golaço de Marcelo, aos 14', mas o Cerro chegou ao empate cinco minutos depois. Ex-Flamengo, Piris da Motta roubou a bola de Alexsander e cruzou rasteiro para Caballero, que completou para o gol. O clube paraguaio ainda teve um gol anulado no primeiro tempo, por impedimento.