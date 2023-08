O futebol apresentado por John Arias tem chamado bastante atenção do comentarista Elia Júnior, dos canais Band. Após a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, no último sábado (5), o meio-campista foi considerado ''o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro'' na visão do comunicador, que ainda o elegeu ''o melhor colombiano'' que viu jogar.