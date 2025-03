Mano Menezes lamenta derrota do Fluminense no Carioca: ‘Precisávamos do jogo perfeito’

Após empate em 0 a 0 com o Flamengo no Maracanã, o Fluminense ficou com o vice-campeonato do Carioca de 2025. O rival tinha a vantagem do empate por conta da vitória por 2 a 1 no primeiro jogo. Na coletiva depois da partida, Mano Menezes refletiu sobre o desempenho de seus comandados e reconheceu a superioridade rubro-negra.

Esta foi a quinta vez dos últimos seis anos em que o Fluminense chega à decisão do Estadual. Em 2022 e 2023, sagrou-se campeão, sendo a última revertendo uma vantagem de dois gols construída no primeiro jogo.

Na coletiva, Mano Menezes lamentou a derrota do Fluminense no agregado dos dois jogos da final do Campeonato Carioca. O comandante lembrou a diferença de investimento entre as duas equipes e parabenizou o Flamengo pela conquista do estadual.

- Perder é sempre ruim. Não vou comparar com a dor do torcedor, mas nós vivemos de resultado e dói muito. Do outro lado tem muitos jogadores de seleção e acho que isso deixa claro o grau de dificuldade dessa final. Precisávamos nos superar muito e fazer jogos perfeitos. Acho que erramos um pouco no primeiro jogo, fizemos um primeiro tempo abaixo hoje. Podíamos ter feito melhor, tanto que fizemos nos segundo tempo, mas não foi suficiente para reverter a vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo. Com méritos, conseguiu conquistar o título.

Mano Menezes elogiou a entrega dos jogadores do Fluminense nesse início de temporada com o Campeonato Carioca. Assim como Thiago Silva, o treinador acredita que a equipe está em evolução, mas entende que o Tricolor pode entregar ainda mais.

- Fizemos o máximo que podíamos até agora. Acho que diminuímos a diferença que tínhamos para eles ao longo da competição, mas ainda temos uma diferença. A partir da entrega dos jogadores e do que fizeram em tentar de todas as formas resolver o jogo, estabelecemos um alicerce importante para o time crescer, acho que temos um potencial de crescimento bem grande. Já crescemos bastante, mas podemos fazer mais.

O técnico também explicou a estratégia do Fluminense para o segundo jogo da final contra o Flamengo e a entrada de Lima no time titular. Mano Menezes também comentou sobre as substituições feitas no Tricolor na segunda etapa, mas lamentou os erros de sua equipe.

- A gente escolheu um meio campo que em outras vezes nos deu a segurança que no primeiro momento do jogo precisávamos ter. A estratégia do jogo era, primeiro, não deixar o adversário ampliar e, depois, propor um jogo mais ofensivo. Tentamos tirar o Arias do meio e dar mais liberdade pra ele, também para sair da marcação sempre dura dos volantes do Flamengo. Achei que ele foi a única válvula de saída do primeiro tempo, porque pegava a bola lá atrás e foi capaz de levar até a frente porque não tivemos competência para fazer uma saída melhor. No segundo tempo já tínhamos a ideia de colocar o Riquelme, porque a entrada na segunda parte do jogo é melhor para ele para estabelecer uma igualdade nessa defasagem que ele tem por ter apenas 17 anos contra jogadores já formados. Também tiramos um volante porque Otávio estava pendurado, colocamos Hércules e acho que ele conseguiu transportar melhor a bola por sua característica e suas valências físicas. Arias participou mais na segunda parte, mas o jogo seguiu difícil. Toda vez que erramos ou demos uma chance, o Flamengo nos atacava.

Nesta segunda-feira (17), o Fluminense tem folga programada antes de iniciar a preparação para o início do Brasileirão. No sábado (29), o Tricolor viaja para encarar o Fortaleza, às 17h30 (de Brasília), no Castelão.

Mano Menezes observa a final do Carioca entre Fluminense e Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Veja outras respostas de Mano Menezes, do Fluminense

Saída de bola do Flamengo

- Eles tem um goleiro que tem uma ótima saída com os pés, um zagueiro que passa como um número 10, um lateral e volantes com ótima saída e uma ótima construção. A partir dai é mais difícil você neutralizar. Mas quando conseguimos fazer isso na segunda parte, ele também chutaram a bola pra frente como a gente, mas mais direcionado e construída. Acho que pecamos nisso. São qualidades que temos que reconhecer, todos os times terão essa mesma dificuldade que tivemos.

Riquelme Felipe

- É unanime a opinião sobre riquelme. um jogador muito talentoso e de muita qualidade. vamos cuidar dele pra que ele esteja com mais minutos.

Pressão do Flamengo

- O flamengo estabelece gatilhos de pressão e nós ajudamos pra que esses gatilhos tivessem sucesso. rodamos a bola lateralmente que era exatamente o gatilho que eles tinham. a partir daí não conseguíamos fazer a bola chegar no meio de campo com qualidade. No segundo tempo, fizemos isso melhor e assim conseguimos fazer a bola chegar no meio quando a marcação não chegou ainda e aí o meio começou a jogar.

Qualidade do elenco do Fluminense

- Nós construímos um bom elenco e precisamos potencializar eles porque temos muitos jogadores jovens.

Análise dos jogos

- Faltou um pouco juntar os jogadores de extremo para ganhar segunda bola. quando fizemos isso, a bola ficou ali. Acho que o importante foi a entrega que os jogadores tiveram. a derrota é ruim sempre, mas tivemos uma derrota com a dignidade de um time que se superou e tentou se igualar a um adversário que está num nível melhor e temos que reconhecer isso. Os dois jogos da final nos dão uma amostra do quanto temos que evoluir ainda esse ano.