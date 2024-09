Com futuro indefinido, Manoel ressurge como opção em meio a problemas no Fluminense

Manoel em ação no jogo entre Fluminense e Botafogo após três meses sem entrar em campo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por João Brandão • Publicada em 23/09/2024 - 08:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio aos problemas na defesa do Fluminense, Manoel ressurgiu como uma opção para o técnico Mano Menezes após ficar quase um turno inteiro sem entrar em campo. O atleta havia atuado pela última vez no dia 15 de junho contra o Atlético-GO, mas foi titular diante do Botafogo.

O veterano aproveitou sua chance por conta da lesão no calcanhar de Thiago Silva, além da suspensão de Thiago Santos. Em meio a escassez, o zagueiro ultrapassou Felipe Melo na fila e formou dupla com Antônio Carlos.

No Fluminense, Manoel ainda tem o futuro indefinido, uma vez que o contrato do jogador se encerra no fim de 2024. No entanto, o atleta é querido internamente e é peça de confiança de Mano Menezes, com quem trabalhou junto no Cruzeiro.

Recentemente, o defensor precisou ficar afastado dos gramados por conta de um caso de doping, mas também de lesões. Esses fatores atrapalharam uma sequência de partidas, mas o zagueiro teve uma boa atuação contra o líder do Brasileirão. Principalmente para quem ficou três meses longe do campo.

No último domingo (22), Thiago Silva completou 40 anos, fez uma festa discreta e seguiu com uma fisioterapia em casa após as comemorações. As próximas horas serão decisivas para saber se o capitão terá condições ou não de entrar em campo contra o Atlético-MG, pela Libertadores.

Naturalmente, Thiago Santos recuperará seu espaço na equipe titular, enquanto Manoel e Antônio Carlos podem brigar pelo lugar deixado por Thiago Silva nos treinamentos. O atleta de 34 anos ainda pode completar 100 jogos com a camisa do Tricolor caso entre em campo na quarta-feira (25).

Sem ritmo de jogo ideal, o defensor espera receber mais oportunidades na reta final da temporada e provar que merece uma renovação de contrato com o clube. E outros fatores podem beneficiá-lo nessa situação.

Com contrato até dezembro, Felipe Melo também vive a indefinição em relação a sua continuidade no Fluminense. Aos 41 anos, a aposentadoria também não pode ser descartada pelo tricampeão da Libertadores. Além disso, o veterano falhou nos últimos dois jogos e foi muito criticado pela torcida.

Outra questão é o fato do Thiago Silva não ter condição de atuar em todos os jogos do calendário do futebol brasileiro, o que dá oportunidade para outras peças do elenco. Nesse sentido, Manoel espera repetir mais partidas seguras e ter a chance de seguir no clube.