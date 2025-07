A derrota por 2 a 0 em casa para o Cruzeiro esfriou a empolgação da torcida do Fluminense após a bela campanha no Mundial de Clubes da Fifa. Houve até vaias no Maracanã. O tropeço diante dos mineiros aconteceu após duas falhas defensivas no primeiro tempo, reconhecidas pelo técnico Renato Gaúcho após o jogo dessa quinta-feira (17).

— Coisas boas e coisas ruins eu converso sempre com meu grupo (mostrando) no vídeo. Nós falhamos, sim, nos dois gols do Cruzeiro. Sempre falo para eles que os detalhezinhos fazem a diferença no futebol. E hoje (quinta), mais uma vez, tomamos dois gols por causa dos detalhezinhos — lamentou Renato.

O Fluminense sofreu dois gols em cinco minutos. O primeiro, com Fabrício Bruno cabeceando praticamente sem marcação; o segundo, com Kaio Jorge recebendo passe entre dois defensores.

Renato Gaúcho preferiu não culpar a defesa. Para ele, “a equipe inteira entrou não concentrada”, o que fez o Cruzeiro dominar as ações de jogo no primeiro tempo.

— No segundo, os mesmos jogadores não deram chance para o Cruzeiro. Por quê? Porque todo mundo voltou focado para a segunda etapa. Criamos várias oportunidades e não conseguimos fazer os gols. O Cruzeiro criou algumas situações no primeiro tempo e foi letal.

Fluminense tem pior defesa do G-8

Ao lado do Bragantino, o Fluminense tem a pior defesa entre os oito primeiros colocados, com 14 gols sofridos — mas a média do clube carioca é pior, já que o tricolor tem apenas 12 partidas, ante 14 dos paulistas.

Renato terá apenas dois treinos para ajustar a defesa. No domingo, o Fluminense faz clássico com o Flamengo no Maracanã pela 15ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro tem o melhor ataque da competição, com 26 gols em 13 partidas.