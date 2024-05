John Kennedy durante treinamento do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 15:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Reintegrado ao elenco do Fluminense, John Kennedy foi relacionado e está à disposição da comissão técnica para o duelo contra o São Paulo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

No fim de abril, o atacante foi afastado junto a Kauã Elias, Alexsander e Arthur em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração da equipe para o jogo diante do Vasco. À época, a reportagem apurou que o quarteto convidou mulheres para a concentração e organizou uma festa, que irritou as principais lideranças do time.

O jogador, que retorna após cumprir suspensão imposta pela diretoria, iniciará o confronto desta segunda-feira (13) entre os reservas. Para a partida, Fernando Diniz terá que modificar o meio-campo da equipe, uma vez que Paulo Henrique Ganso, suspenso, e Renato Augusto, lesionado, estão fora do jogo.

Além da dupla, outros jogadores não viajaram com o restante da delegação e serão desfalques: os zagueiros Marlon e Thiago Santos, os volantes André e Gabriel Pires, e o atacante Lelê.

Portanto, a provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Guga, Felipe Melo (Antônio Carlos), Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Alexsander; Marquinhos, Arias e Cano.

Felipe Melo e Marcelo, no entanto, podem não iniciar o duelo no Morumbis. A dupla será submetida a testes, e a fisiologia irá determinar se eles terão condições físicas para entrar em campo.

Com apenas cinco pontos conquistados, o Fluminense está na zona de rebaixamento e busca se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (13), a equipe comandada por Diniz visita o São Paulo, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

John Kennedy foi reintegrado ao elenco do Fluminense e está à disposição da comissão técnica para o duelo contra o São Paulo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)