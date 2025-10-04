O Fluminense volta a campo neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Atlético-MG pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor se apoia no bom retrospecto dentro de casa para manter sequência invicta no Brasileirão.

continua após a publicidade

Depois do empate amargo por 2 a 2 contra o Sport, fora de casa, quando sofreu o gol de empate no último lance, o Tricolor chega embalado pela boa campanha como mandante. Jogando no Maracanã pelo Brasileirão, o time soma 72,7% de aproveitamento: são 11 partidas, com 7 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, além de 16 gols marcados e apenas 10 sofridos diante da torcida.

O desempenho em casa contrasta com as dificuldades como visitante. Fora do Rio, o aproveitamento despenca para 33,3%, com apenas três vitórias em 13 jogos, além de 21 gols sofridos. Essa diferença reforça o peso do fator Maracanã para o time de Luis Zubeldía, que segue invicto desde que assumiu o comando técnico.

continua após a publicidade

Histórico recente entre Fluminense x Atlético-MG

Desde 2022, Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram nove vezes. O Tricolor venceu três, empatou duas e perdeu quatro, com 13 gols a favor e 15 contra. O equilíbrio no confronto coloca ainda mais valor no retrospecto como mandante, já que o Galo aparece em situação delicada no campeonato.

O time mineiro soma apenas 29 pontos, ocupa a 14ª posição e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o Fluminense, atualmente em oitavo com 35 pontos, busca se aproximar do G-6 e consolidar a boa fase no Brasileirão, agora com foco exclusivo no torneio após a eliminação na Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade