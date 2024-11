Fluminense tem força máxima na escalação para enfrentar o Fortaleza

O Fluminense entra em campo nesta sexta-feira (22) para enfrentar o Fortaleza, no Maracanã. A partida é valida pela 34ª rodada do Brasileirão. Na beira da zona de rebaixamento e precisando da vitória, o Tricolor tem retornos de suspensos e entra com força máxima em campo.

O Clube das Laranjeiras vem a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, e Ganso; Arias, Keno e Kauã Elias.

Em relação ao último confronto com o Internacional, o Fluminense tem os retornos de Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias, que cumpriram suspensão. No duelo do Beira-Rio, Bernal, que não estava pendurado, foi o único atleta a receber um cartão amarelo.

Jhon Arias esteve à disposição da Colômbia nos últimos dias por conta da Data Fifa, mas retornou ao Rio de Janeiro na madrugada de quinta-feira e participou do treino de Mano Menezes. O camisa 21 vai iniciae a partida entre os titulares, uma vez que jogou apenas na terça-feira (19).