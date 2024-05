Fluminense tem desfalque no ataque e retorno de zagueiro contra o Sampaio Corrêa

Martinelli e Thiago Santos estão relacionados para o jogo desta quarta-feira (22) (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 13:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense divulgou na manhã desta quarta-feira (22) a lista de relacionados para o duelo contra o Sampaio Corrêa, válido pelo jogo de volta terceira rodada da Copa do Brasil. Os destaques foram a ausência de Marquinhos, preservado com lesão no pé, e o retorno de Thiago Santos do Departamento Médico.



O atacante segue fora por conta de trauma no pé sofrido na partida contra o São Paulo, no último dia 13. O Tricolor trabalha com cautela e não apressa a recuperação de Marquinhos, que tenta voltar a tempo do confronto diante do Alianza Lima, pela Libertadores, na outra quarta-feira (29).

Já o zagueiro retorna após mais de um mês afastado por conta de lesão muscular e não entra em campo desde 3 de abril, na partida fora de casa, também contra o time peruano. No entanto, Thiago Santos não deve ser titular do Fluminense contra o Sampaio Corrêa; a expectativa é que Fernando Diniz escale o volante Martinelli improvisado no setor defensivo, ao lado de Felipe Melo.

A provável escalação do Fluminense diante do Sampaio Corrêa, segundo o portal "ge", tem: Fabio; Guga, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo; Alexsander, Lima, Ganso; Arias, Keno, Cano.

Thiago Santos e está relacionado para o jogo desta quarta-feira (22), diante do Sampaio Corrêa (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

